Татьяна Лазарева посмеялась над испанцами, скупающими туалетную бумагу из-за коронавируса

11.03.2020, 13:07, Разное

Татьяна Лазарева посмеялась над испанцами, которые начали массово скупать туалетную бумагу из-за вспышки коронавируса. Актриса считает, в этой ситуации нельзя паниковать.

На своей странице в Instagram Татьяна Лазарева написала, что люди массово стали сходить с ума, а ее это только смешит. Знаменитость отметила, в некоторых городах Испании жители массово покупают туалетную бумагу. Актриса до сих пор не может понять, почему именно это средство гигиены пользуется таким спросом. Артистка просит своих подписчиков не поддаваться панике.

Человечество огорчено, что в мире бушует коронавирус, который захватывает все новые страны. Дочь Татьяны Лазаревой позитивно воспринимает ситуацию, «ведь школу закроют». Актриса вспоминает, как в детском возрасте и сама радовалась похожим случаям. Она отмечает, что на фоне тревог, «хоть у кого-то праздник».

Напомним, из-за коронавируса многие страны отменяют массовые мероприятия. Число умерших по всему миру — более 3000 человек.