Смартфон Huawei Enjoy 9 Plus продолжает дешеветь в Китае

11.03.2020, 13:07, Разное

Смартфон Huawei Enjoy 9 Plus — это самая продаваемая модель китайского производителя. На рынке девайс появился осенью прошлого года и все продолжает дешеветь в Китае.

Недорогая модель поступила в продажу у себя на родине с ценой 244 доллара, но уже в начале года ее стоимость снизилась до 160 долларов. Сейчас же в Китае смартфон с комплектацией 128 гигабайт flash-памяти и 4 гигабайта «оперативки» можно купить почти за 140 долларов. Данное устройство очень популярно на китайской площадке Jingdong и имеет положительный рейтинг в 98 процентов, а также 630 тысяч оценок.

Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 6,5 дюйма в расширении 2340×1080 пикселей. В качестве базы встроена однокристальная система Kirin 710. Коробочная версия поддерживает технологию GPU Turbo. На задней панели смартфона расположен дактилоскопический датчик. Huawei Enjoy 9 Plus оснащен основной двойной камерой 2 Мп и 13 Мп и фронтальной 2 Мп и 16 Мп. Поддерживается режим ночной съемки, а кадр делается за шесть секунд. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч и доступен в нескольких цветовых вариациях.