После объявления о разводе: внук Елизаветы II Питер Филлипс с супругой Отэм вместе вышли в свет

11.03.2020, 13:05, Разное

В феврале этого года стало известно о расставании внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса с супругой Отэм спустя 12 лет брака. Новость о расколе не сулила ничего хорошего: поговаривали, что Отэм давно копила обиды и планировала уйти от мужа, а теперь, вдохновившись примером Меган Маркл, и вовсе решила уехать из страны вместе с дочерьми. Конфликты в нынешние времена британской монархии ни к чему, и Отэм уговорили остаться.

Следствием оттепели стало вчерашнее появление Питера и Отэм вместе на скачках в Глостершире. Судя по фотографиям, сделанным на ипподроме, на которых бывшие супруги общаются и обмениваются шутками, им удается неплохо ладить друг с другом.

Питер Филлипс и Отэм

Напомним, старший внук Ее Величества Питер Филлипс — 15-й в списке на престолонаследие. Недавно он стал главным героем съемок рекламы молока на китайском телевидении, в которой он предстал в английском публичном имении Лонглит и позировал со стаканом молока в дворцовом интерьере, что, разумеется, породило бурную дискуссию в обществе. По данным The Sun, он мог получить большой гонорар за эту съемку — несколько десятков тысяч долларов, то есть он использовал свой статус для того, чтобы продавать молоко в Китае. Принцесса Анна пыталась уберечь сына от чрезмерной публичности, лишив его любых официальных титулов, однако он сам стремится быть в центре внимания.

Со своей супругой Отэм он познакомился в 2003 году во время Гран-при в Монреале. Тогда Отэм не знала, что перед ней член королевской семьи. Провстречавшись несколько лет, влюбленные пошли к алтарю. А после оказались в центре скандала, продав фото со своей свадьбы глянцу за 500 тысяч фунтов стерлингов.

Слухи о расставании пары появились в феврале, а спустя несколько дней дворец выпустил официальное подтверждение информации, уточнив, что первоначально супруги не планировали оповещать общественность о своем решении. Тогда же стало известно, что супруга Питера остается жить в Великобритании с дочерьми. Инсайдеры сообщили, что избежать еще большего раскола в семье помогла Зара Тиндалл. Внучка королевы и сестра Питера Филлипса выступила посредником между ним и его женой.

Зара впервые вмешалась, чтобы помочь паре, когда услышала об их напряженных отношениях в октябре прошлого года. Отэм настаивала, что хочет вернуться домой в Канаду, чтобы быть рядом со своей семьей, но Зара заверила ее, что здесь все ее любят и она очень дорога семье в Великобритании.

Сообщается, что в настоящее время Питер, Отэм и их дочери живут под одной крышей в своем семейном доме в Aston Farm.