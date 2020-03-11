Дочь Милы Йовович получила роль в новом фильме Disney

11.03.2020, 13:05, Разное

Когда твоя бабушка и мама — актрисы, а папа — известный режиссер, шансы остаться за пределами Голливуда сводятся практически к нулю. Противиться судьбе не стала дочь Милы Йовович Эвер, получив свою первую небольшую роль в пять лет, а теперь — в 12 — еще две, которые позволят ей ярко заявить о себе на большом экране.

Эвер снялась в приключенческом боевике «Черная вдова» серии Marvel, трейлер которого увидел свет вчера, а также получила роль в новом фильме студии Disney «Питер Пэн и Венди». Об этом сообщила в Instagram Мила Йовович, поздравив дочь с такими важными шагами в мире кино.

Мы так гордимся нашей малышкой! Эвер мечтала об этом с тех пор, как ей было пять — она сфокусировала на этом всю свою энергию и превратила мечту в реальность,

— написала Мила, обнародовав информацию о ролях Эвер.

Мила Йовович с дочерью Эвер Как и мама, актерскую деятельность Эвер Габо сочетает с модельной. Появляться в глянцевых съемках она начала в нежном возрасте, и даже раньше самой Милы получила первую журнальную обложку. Как и положено восходящей звезде, 12-летняя Эвер Габо вовсю ведет страницы в соцсетях, правда, пока посвящает все свои публикации семейным историям — делится фото с младшими сестрами, родителями и школьными друзьями. Недавно Эвер удивила общественность своим перевоплощением — окрасив волосы в ярко-розовый цвет, она напомнила всем прославившую героиню ее матери Лилу.

Между тем еще несколько лет назад Мила Йовович делилась в интервью иными взглядами на воспитание дочери.

Моя дочь точно не пойдет по моим стопам! В свое время я доставила маме массу неприятностей и проблем, о чем очень сейчас жалею. С самого детства я много работала, у меня всегда были свои деньги, что позволило мне приписать себе какую-то особую власть. Так что я точно знаю, наша дочь никогда не будет звездным ребенком, то есть не будет зарабатывать деньги с детства или юности актерским или модельным трудом. Никогда. У моей дочери будет нормальное детство, и в 15 лет я по-прежнему буду решать, сколько ей дать на карманные расходы,

— рассказывала ранее Мила.

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Публикация от Ever Gabo Anderson (@evergaboanderson)27 Фев 2020 в 11:56 PST

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Публикация от Ever Gabo Anderson (@evergaboanderson)26 Фев 2020 в 8:37 PST