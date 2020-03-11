Зеленский заявил о возможности украинской армии «дать отпор противнику»

11.03.2020, 13:01, Новости дня

Украинские военные могут дать отпор, несмотря на желание сохранить мир в Донбассе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Одним из основных приоритетов нового министра обороны Андрея Тарана украинский лидер назвал обеспечения высокой обороноспособности Украины.

«В первую очередь, основу любой армии составляют именно люди, поэтому все стратегии оборонного ведомства должны быть человекоцентричными. Речь идет о достойном обеспечении наших военных современным и эффективным вооружением, повышении уровня подготовки и усиления специальной защиты людей в погонах», – отметил президент.

В свою очередь Таран заявил, что украинская армия нуждается в модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новых технологий.

Говоря о приоритетах работы министерства обороны, главным он отметил «способность вооруженных сил давать отпор противнику».

«В первую очередь, я считаю, армия должна быть хорошо вооружена. Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новых технологий», – сообщил Таран.

Ранее Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и приняла решение об утверждении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Также в среду Рада утвердила новый состав правительства, который предложил Шмыгаль.

Украинский политолог Руслан Бортник сказал газете ВЗГЛЯД, что смена правительства Украины является опасным экспериментом.