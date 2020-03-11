Цены на нефть пошли вниз после решения Саудовской Аравии резко увеличить добычу

11.03.2020, 13:01, Новости дня

Мировые цены на нефть после утреннего роста перешли к ощутимому снижению на новостях об увеличении производственных мощностей саудовской компании Saudi Aramco.

По состоянию на 12.17 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,5% – до 36,68 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,92% – до 33,7 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Давление на настроения инвесторов в среду оказывает заявление крупнейшей в мире нефтяной компании, саудовской Saudi Aramco, о том, что она получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 млн баррелей в стуки.

Дополнительным негативным фактором для цен на нефть остаются опасения о распространении коронавируса в мире, который негативно отражается на всей мировой экономике и спросе на сырье, передает агентство Reuters

«Коронавирус по-прежнему распространяется по всему миру, и нет никаких сомнений в том, что в крупных экономиках, таких как США, его распространение будет продолжать оказывать давление на спрос на нефть», – сказал аналитик IHS Markets Виктор Шум.

Ранее Минфин дал прогноз цен на бензин в России. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.