Россиян в Турции попросили обращаться к врачу при первых симптомах коронавируса

11.03.2020, 13:00, Новости дня

Посольство РФ в Анкаре призвало сограждан, находящихся в Турции, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и незамедлительно обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.

«Турецкий минздрав сообщил о первом заболевшем коронавирусом в Турции. Просим всех россиян в Турции соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и незамедлительно обращаться к врачу при первых симптомах заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение посольства России.

Минздрав Турции в среду подтвердил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.



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