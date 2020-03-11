Россиян в Турции попросили обращаться к врачу при первых симптомах коронавируса

11.03.2020, 13:00, Новости дня

Посольство РФ в Анкаре призвало сограждан, находящихся в Турции, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и незамедлительно обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.

«Турецкий минздрав сообщил о первом заболевшем коронавирусом в Турции. Просим всех россиян в Турции соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и незамедлительно обращаться к врачу при первых симптомах заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение посольства России.

Минздрав Турции в среду подтвердил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.