В финале олимпиады «Я – профессионал» приняли участие свыше 12 тыс. студентов

11.03.2020, 12:59, Новости дня

Участниками заключительного очного этапа олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стали более 12 тыс. студентов, успешно прошедших отборочный этап состязаний.

Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заключительный этап олимпиады проводился по 68 различным направлениям – от языкознания до робототехники – на базе крупных вузов во всех федеральных округах страны. Участие в финале приняли студенты, успешно выполнившие задания отборочного онлайн-этапа в ноябре-декабре 2019 года. В личных кабинетах финалистов уже опубликованы баллы по всем направлениям, в которых они принимали участие, а информация о призовых местах появится позднее.

«Задания заключительного этапа олимпиады выполнили более 12 тысяч студентов. Победителей мы узнаем в конце марта, но уже сейчас понятно, что финалисты олимпиады – уникальные молодые люди, талантливые, амбициозные и трудолюбивые. Я с удовольствием отмечаю, что благодаря олимпиаде формируется сообщество целеустремленных специалистов, которые готовы внести свой вклад в развитие страны», – рассказала руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара.

«Заключительный очный этап студенческой олимпиады «Я – профессионал» проходил в 42 регионах РФ с 25 января по 6 марта. Мы хотели, чтобы все молодые люди, даже из самых отдаленных уголков страны, смогли приехать и принять участие в финале, не преодолевая огромные расстояния до Москвы или Санкт-Петербурга. Поэтому состязания намеренно проводились в разных регионах, чтобы сделать участие в очных испытаниях максимально доступным для студентов», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Финалисты могли выбрать территориально удобную площадку проведения состязаний на сайте олимпиады.

В 2019-2020 учебном году олимпиада проходит в третий раз. За прошедшие три года проект завоевал доверие молодых людей: в период регистрации в октябре – ноябре 2019 года студенты подали более 675 тыс. заявок. Олимпиада проводилась в два этапа. На отборочном онлайн-этапе проверялись теоретические знания. Задания заключительного очного этапа разрабатывались совместно со специалистами ведущих российских компаний и были направлены на проверку практических профессиональных навыков участников.

Дипломанты олимпиады будут объявлены в конце марта. Они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.