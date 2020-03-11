Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

11.03.2020, 12:59, Новости дня

Депутаты Верховной рады Украины впервые с 2014 года посетили заседание Госдумы в рамках создания рабочей группы парламентариев стран – участниц нормандского формата.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал присутствовавших на пленарном заседании украинских депутатов, говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Идет формирование большого межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – РФ – Германия – Франция», – сказал Володин.

Он призвал в рамках парламентского измерения «сделать все возможное» для мира на Украине, законодательного обеспечения решения глав государств «нормандской четверки», а также выполнения Минских соглашений.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей.