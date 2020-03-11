Московский банк признали банкротом

11.03.2020, 12:59, Новости дня

Арбитражный суд Москвы после заявления Банка РФ признал банкротом «Нэклис-Банк», основным владельцем которого является глава ГК InfoWatch Наталья Касперская.

Представитель ЦБ в суде сообщил, что обследование временной администрацией финансового состояния «Нэклис-Банка» установило, что стоимость имущества на момент отзыва лицензии составляла 966 млн рублей, передает РИА «Новости».

При этом величина обязательств составляла 3,2 млрд рублей. В ЦБ полагают, что у банка есть признаки несостоятельности.

Лицензию у «Нэклис-Банк» отозвали в январе 2020 года. Тогда регулятор сообщал, что банк имел «портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей».