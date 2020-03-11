Московский банк признали банкротом

11.03.2020, 12:59, Новости дня

Арбитражный суд Москвы после заявления Банка РФ признал банкротом «Нэклис-Банк», основным владельцем которого является глава ГК InfoWatch Наталья Касперская.

Представитель ЦБ в суде сообщил, что обследование временной администрацией финансового состояния «Нэклис-Банка» установило, что стоимость имущества на момент отзыва лицензии составляла 966 млн рублей, передает РИА «Новости».

При этом величина обязательств составляла 3,2 млрд рублей. В ЦБ полагают, что у банка есть признаки несостоятельности.

Лицензию у «Нэклис-Банк» отозвали в январе 2020 года. Тогда регулятор сообщал, что банк имел «портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Найден способ борьбы с тревогой за считанные минуты

29.12 / В ДНР допустили возможность увеличения числа передаваемых Украиной лиц

05.02 / Суд отказал в психиатрической экспертизе родителей, пять лет не забирающих ребенка из больницы

06.02 / В списке богатейших россиян сменился лидер

24.02 / В США оценили преимущества «странного» российского патрона

17.02 / Samsung заявил о готовность выполнять требования о предустановке российского софта

18.02 / Настроения инвесторов Германии ухудшились из-за коронавируса

20.01 / Несмотря на политику Трампа, США вновь опередили Россию и Китай в рейтинге «самых влиятельных стран»

23.01 / Ученые из КНР назвали животное, которое могло стать источником распространения нового вируса

14.01 / CGTN о решении США больше не считать КНР «валютным манипулятором» — жест доброй воли, но самое сложное впереди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика