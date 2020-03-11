Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

11.03.2020, 12:38, Разное

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

Эту информацию в Кремле получили «по дипломатическим каналам». Песков отметил, что пока неясно, на каком уровне на праздновании Дня Победы будет представлена американская сторона.

Ранее об отказе Трампа участвовать в праздновании Дня Победы рассказал «Коммерсант». По словам источников издания, при этом США заверили, что будут представлены на самом высоком уровне и направили список из нескольких высокопоставленных чиновников, которые могут принять участие в праздновании.

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС высказался по поводу приезда зарубежных лидеров в Москву 9 мая. «[Это] вообще не важно. Это наш праздник», — заявил он, отметив, что, по его мнению, для бывших союзников РФ по антигитлеровской коалиции приехать «и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно».