Выставку E3 могут отменить впервые в истории

11.03.2020, 12:30, Разное

По информации зарубежных инсайдеров, которым известны планы Entertainment Software Association, заявили, что организаторы самой крупной игровой выставки E3 приняли решение об отмене мероприятия грядущим летом. Изначально шоу E3 2020 ожидалось в первой половине июня, но из-за продолжающей эпидемии коронавируса оно не состоится.

Стоит отметить, что официального заявления от Entertainment Software Association все еще не поступало. Не исключается и изменение формата мероприятия – его могут провести в онлайн-режиме или позже назначенных сроков. Еще несколько недель назад в ESA сообщили, что изучают ситуацию с распространением недуга, продолжая делать все для проведения безопасной и успешной выставки E3 2020.

Впрочем, кроме коронавируса, могут существовать и другие причины. Не секрет, что некоторые большие издательства в последнее время не принимают участие в мероприятии, проводя свои презентации. В 2019 году так поступили в Sony.

Первая выставка E3 состоялась в 1995 году, и с тех пор проводилась ежегодно.