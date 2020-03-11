Коронавирус может обрести хроническую форму

11.03.2020, 12:30, Разное

Российские медики предполагают, что коронавирус COVID-19, распространившийся из Китая по всему миру, способен обрести хроническую форму. Теория специалистов базируется на информации о случаях повторного инфицирования в Поднебесной.

По мнению экспертов, вирус, не взятый под полный контроль иммунной системой зараженного человека, может оставаться в спящей форме. Не исключается вероятность, что причиной повторного заболевания является активная мутация COVID-19. В результате в организме переболевших людей не успевают вырабатываться антитела для противостояния коронавирусу.

Возможной причиной повторного инфицирования, считают медики, могут являться ошибки тестов с высокой вероятностью погрешности.