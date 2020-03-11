Силуанов заявил о готовности страны к падению цен на нефть

11.03.2020, 12:28, Новости дня

Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Силуанов заявил, что в произошедшее снижение цены на нефть «показывает, что нам всегда нужно быть готовыми к такой ситуации», передает РИА «Новости».

«Мы полностью подготовлены», – подчеркнул министр.

По словам Силуанова, РФ подготовлена лучше, «чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет».

«Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты», – добавил он.

Задачи, которые поставлены президентом в послании и в майском указе, тоже будут выполнены в полном объеме, заключил министр.

Ранее Минфин дал прогноз цен на бензин в России.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.