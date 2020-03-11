Названы сроки принятия решения по Олимпиаде в Токио

11.03.2020, 12:28, Новости дня

При проведении Олимпийских игр в Токио возможны все сценарии, в том числе перенос игр на несколько месяцев или на год в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил источник в национальном Олимпийском комитете Греции.

«Сейчас пока рано говорить об этом. Все сценарии возможны. Окончательные решения будут приняты на заседании Оргкомитета в мае. Тогда будет определенность с коронавирусом, как складывается ситуация с его распространением. Возможно все», – сообщил источник РИА «Новости».

В среду в Древней Олимпии проходит генеральная репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня для Игр в Токио. На церемонию впервые допущены только участники.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши сообщила, что Олимпийские игры в Токио могут пройти через год или два, если будет принято решение об их отмене в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса нового типа.