Названы сроки принятия решения по Олимпиаде в Токио
11.03.2020, 12:28, Новости дня
При проведении Олимпийских игр в Токио возможны все сценарии, в том числе перенос игр на несколько месяцев или на год в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил источник в национальном Олимпийском комитете Греции.
«Сейчас пока рано говорить об этом. Все сценарии возможны. Окончательные решения будут приняты на заседании Оргкомитета в мае. Тогда будет определенность с коронавирусом, как складывается ситуация с его распространением. Возможно все», – сообщил источник РИА «Новости».
В среду в Древней Олимпии проходит генеральная репетиция церемонии зажжения Олимпийского огня для Игр в Токио. На церемонию впервые допущены только участники.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши сообщила, что Олимпийские игры в Токио могут пройти через год или два, если будет принято решение об их отмене в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса нового типа.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет