ЦБ России снизил курс доллара и евро

11.03.2020, 12:17, Новости дня

Банк РФ установил на 12 марта официальный курс доллара на уровне 71,472 рубля, что на 54,9 коп ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро снижен до 81,0207 рубля, передает ТАСС.

Ранее в среду курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился на 0,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигая отметки в 71,72 рубля. Курс евро прибавил 1,2% и торговался на уровне 81,48 рубля.

При этом нефть подорожала в ожидании мер по поддержке экономики США.