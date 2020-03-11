Гондурас подтвердил два первых случая заражения коронавирусом в стране

11.03.2020, 12:17, Новости дня

Первые два случая заражения коронавирусом нового типа выявлены в Гондурасе, сообщило министерство здравоохранения центральноамериканской страны.

«Министерство здравоохранения подтверждает первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 на территории Гондураса», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.



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