Гондурас подтвердил два первых случая заражения коронавирусом в стране
11.03.2020, 12:17, Новости дня
Первые два случая заражения коронавирусом нового типа выявлены в Гондурасе, сообщило министерство здравоохранения центральноамериканской страны.
«Министерство здравоохранения подтверждает первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 на территории Гондураса», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.
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