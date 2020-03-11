Госдума поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

11.03.2020, 12:17, Новости дня

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе предстоящего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса России, передает РИА «Новости». 

Законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования. По словам Крашенинникова,  общероссийское голосование – это специальная процедура, итоги которой будут являться условием вступления в силу изменений в конституции. 

Крашенинников добавил, что в УК в главе 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования.

Законопроект предполагает распространить предусмотренные в нынешнем законодательстве санкции за нарушения на выборах и в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Отмечается, что уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы. 

В среду Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Голосование по внесению поправок в Основной закон состоится 22 апреля.



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