Момент столкновения тепловоза и лесовоза в Башкирии попал на видео

11.03.2020, 12:06, Новости дня

В Учалах на железнодорожном переезде столкнулись лесовоз с прицепом и тепловоз. На опубликованных ГТРК "Башкортостан" кадрах видно, как водитель грузовика, не обращая внимания на поезд, выехал на пути. После удара грузовик перевернулся, раскидав бревна.

 

Инцидент произошел 10 марта на 98 километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс. В ДТП, по информации издания, никто не пострадал.



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