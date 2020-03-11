Экс-наставник «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

11.03.2020, 12:06, Новости дня

Бывший наставник белградского футбольного клуба "Партизан" Марко Николич может возглавить московский "Локомотив". 40-летний сербский специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-зеленых, который сейчас занимает Юрий Семин.

Как сообщает Чемпионат.com, приход Николича в стан "железнодорожников" возможен, если Семин покинет команду. Напомним, что контракт "Локомотива" с 72-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем чемпионате красно-зеленые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков после 21 игры.



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