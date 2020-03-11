В «Единой России» оценили поправки в Конституцию об экологии

11.03.2020, 12:01, Новости дня

Поправки в Конституцию об ответственном обращении с животными, экологическом воспитании и сохранении экологии – шаг на пути к формированию государственной политики в сфере охраны окружающей среды, сообщил координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Бурматов заявил, что «важность поправок в Конституцию заключается в том, что те федеральные законы и подзаконные акты, а также законы, которые принимаются в субъектах России, не могут противоречить Конституции», передает портал ER.ru.

«Основной закон сейчас, благодаря тем поправкам, которые были поддержаны Госдумой во втором чтении, фиксирует, в том числе важность охраны окружающей среды, сохранения экологии, ответственного обращения с животными, экологического воспитания, формирования экологической культуры. Будут соответствующие обязанности правительства», – отметил он.

По словам координатора партпроекта, закрепление соответствующих поправок в Конституции – большой шаг вперед.

«Весь этот пакет экологических поправок был реализован, принят во втором чтении, и мы готовимся принять его в третьем чтении и, естественно, будем его поддерживать. Дальше потребуется, возможно, конкретизация и развитие федеральных законов. Мы также над этим будем работать, чтобы те приоритеты, которые сегодня Госдумой зафиксированы, нашли свое отражение, и в федеральном законодательстве в том числе», – заключил Бурматов.

Напомним, в среду Госдума приняла закон о поправках в Конституцию. Голосование по внесению поправок в Основной закон состоится 22 апреля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / ЕС и Британия не готовы к компромисам по вопросам Brexit

14.02 / Генпрокурор США Барр заявил о «невозможности» выполнять свою работу из-за твитов президента Трампа

26.01 / В США китайский коронавирус обнаружили уже у пяти человек

14.01 / «Враг моего врага — мой друг» — SCMP объяснила, зачем Пекин и Москва поддерживают Тегеран

11.02 / Зюганов поддержал идею об упоминании Бога в Конституции

27.01 / В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае

02.02 / На Галапагоссах нашли 30 гигантских черепах, которые помогут возродить вымершие виды

11.03 / Полиция начала проверку после публикации фото голой школьницы в родительском чате

19.02 / Пассажиры карантинного лайнера в Японии начали сходить на берег

14.02 / Экс-помощница рыжего «Иванушки» назвала артиста отцом своего сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика