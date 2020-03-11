ФБК Навального продолжил игнорировать требования закона об иностранных агентах

11.03.2020, 12:00, Новости дня

Принадлежащий блогеру Алексею Навальному «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) не прекращает попыток обойти обязательство по маркировке своих информационных ресурсов отметкой о наличии статуса иноагента, игнорируя требуемые обозначения.

Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» сообщил, что ФБК «не прекращает попыток обойти обязательство по маркировке своих информационных ресурсов отметкой о наличии статуса иноагента».

«Так, требуемые обозначения отсутствуют на портале «Левиафан», который является официальным СМИ Фонда, но с 2018 года фактически работает без регистрации. На сайте представлена вся актуальная информация по ФБК и его проектам, включая ссылки для осуществления перехода, а также призыв к спонсированию», – отмечают блогеры.

Указывается, что «за подобное нарушение полагается крупный штраф от 300 до 500 тыс. рублей».

Авторы канала напомнили, что 5 марта Симоновский районный суд Москвы «уже оштрафовал ФБК на 500 тыс. за отсутствие маркировки о статусе иноагента в аккаунте в Instagram и YouTube-канале «Навальный LIVE».

«Несмотря на постоянные призывы к донатам, ФБК может позволить себе лишиться еще полумиллиона рублей из-за собственного пренебрежения требованиями российского законодательства. Так может, деньги им и вовсе не нужны?», – заключили блогеры.

Напомним, Минюст отказался исключить ФБК из списка иноагентов. В октябре 2019 года ведомство включило ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов.

Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.

Позже СК также нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

Несмотря на решение суда Навальный продолжает настаивать, что не получает финансирования из-за рубежа. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло указал на несоответствие заявлений Навального фактам.