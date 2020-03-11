Эрдоган пригрозил «еще более мощным ударом» по Идлибу

11.03.2020, 11:59, Новости дня

Турция нанесет «еще более мощный удар», чем ранее, если Дамаск нарушит режим прекращения огня в провинции Идлиб, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«После объявления перемирия население Идлиба впервые вздохнуло свободно. Но уже начались нарушения перемирия. Мы ожидаем от России, что она будет сдерживать поползновения (сирийского) режима. Но если слово не будет сдержано, то мы не отступим и нанесем удар, который будет еще ощутимее, чем был до этого», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. 

Он подчеркнул, что Турция не просто будет отвечать на атаки, но и сама будет наносить удары. По словам Эрдогана, республика стремится к тому, чтобы превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.

Напомним, во вторник ситуацию в сирийском Идлибе в телефонном разговоре обсудили министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

Напомним, 6 марта в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.



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