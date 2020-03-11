В Росгвардии собрались ввести политруков

11.03.2020, 11:59, Новости дня

В Росгвардии планируется ввести должность военных политруков, сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

«Дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения связываем с реализацией проработанных в прошлом году и поддержанных Верховным главнокомандующим предложений по созданию военно-политических органов в войсках», – сказал Золотов, передает ТАСС.

Он добавил, что в Росгвардии уменьшилось число совершаемых личным составом правонарушений и сократилось число происшествий и небоевых потерь.

Глава ведомства отметил, что к концу года Росгвардия возьмет под защиту девять морских портов. Также в текущем году ведомство планирует завершить дооборудование порта Сабетта мобильным комплексом.

В 2019 году Росгвардия выполнила госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», которая позволила сохранить темпы формирования и модернизации нестационарной системы защиты морских портов Севморпути.

«Значимым событием прошлого года стал прием под охрану войск первой плавучей атомной теплоэлектростанции в акватории морского порта Певек на Чукотке», – отметил Золотов.

Он добавил, что ведомство продолжает обеспечивать охрану порядка в местах изоляции зараженных коронавирусом.

«Конструктивное взаимодействие складывается со структурами Роспотребнадзора, подтверждением чему стало выполнение уже в текущем году задач по охране мест изоляции граждан, находящихся на карантине и излечении, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», – отметил Золотов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала идею возрождения в российской армии института политруков.



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