Обвиняемый по делу Голунова извинился перед ним

11.03.2020, 11:59, Новости дня

Экс-полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова, извинился перед ним в Мосгорсуде за то, что ударил корреспондента.

«Я ударил Голунова, мои действия были непрофессиональными. Мне за свой поступок стыдно, я хочу принести извинения Голунову. Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, что и в отношении меня оно будет таким же», – сообщил бывший сотрудник правоохранительных органов, передает ТАСС.

В суде защита просила освободить Уметбаева, по версии следствия, он был одним из тех, кто подбросил Голунову наркотики, информирует РИА «Новости».

Между тем решено, что он останется под стражей.

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – сказала судья.

В среду будут рассмотрены жалобы на арест других экс-полицейских, обвиняемых по делу Голунова.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.