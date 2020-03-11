Обвиняемый по делу Голунова извинился перед ним

11.03.2020, 11:59, Новости дня

Экс-полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова, извинился перед ним в Мосгорсуде за то, что ударил корреспондента.

«Я ударил Голунова, мои действия были непрофессиональными. Мне за свой поступок стыдно, я хочу принести извинения Голунову. Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, что и в отношении меня оно будет таким же», – сообщил бывший сотрудник правоохранительных органов, передает ТАСС.

В суде защита просила освободить Уметбаева, по версии следствия, он был одним из тех, кто подбросил Голунову наркотики, информирует РИА «Новости».

Между тем решено, что он останется под стражей.

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – сказала судья.

В среду будут рассмотрены жалобы на арест других экс-полицейских, обвиняемых по делу Голунова.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Крал: для «Спартака» в чемпионате России не все потеряно

15.01 / В мире: Иран выиграл от обмена ударами с Америкой

04.02 / У зараженных коронавирусом в РФ оказалось невозможно выделить штамм

18.02 / Канада начал депортацию экс-эсэсовца, входящего в топ-10 списка Визенталя

27.01 / Россия поставила в Китай второй полковой комплект С-400

19.02 / Центробанк объявил о полной ликвидации скимминга (краж данных карты при помощи специального считывающего устройства)

06.02 / Трамп и консерваторы обрушились с критикой на Ромни

28.01 / Омич ради шутки сжег другу половые органы

03.02 / Чемпионат КХЛ. «Сибирь» победила «Автомобилист» в серии буллитов

16.01 / Компания Oppo представила новый смартфон F15 для Индии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика