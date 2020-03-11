Родственники Александра Пороховщикова около восьми лет воюют за наследство актера

11.03.2020, 11:55, Разное

Как известно, российский актёр Александр Пороховщиков скончался еще в 2012 году, однако за эти годы его близкие так и не поделили его наследство. Согласно завещанию, все должно было достаться супруге Ирина, но она умерла раньше артиста.
Таким образом, завещанию не было суждено вступить в силу. Затем официальным наследником Пороховщикова оказался его брат Шалва Барабадзе, хотя актёр, по слухам, даже никогда не встречался с ним. Из-за этого в ток-шоу «Пусть говорят» обратилась двоюродная племянница знаменитости Наталья Дмитриева. ДНК-тест выявил, что Барабадзе не является родственником актера. Более того, Дмитриева заявила, большинство имущества Пороховщикова было продано именно грузинской родней.

Следом стало известно об еще одном биологическом родственнике – двоюродном брате знаменитости Шоте Шанидзе, не участвовавшем в разделе имущества. По словам Дмитриевой, она подаст в суд для прояснения данной ситуации с учетом итогов ДНК-экспертизы.



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