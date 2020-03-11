В России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны

11.03.2020, 11:55, Разное

В РФ побит рекорд по продажам смартфонов. В январе 2020 года магазины продали больше 3-х миллионов экземпляров в связи с активным продвижением и эпидемией коронавируса.
Если считать денежное выражение, то реализация устройств увеличилась на 23% и принесла 50,4 миллиарда рублей. Уполномоченный «М.Видео-Эльдорадо» рассказала, что уже много лет товарооборот гаджетов так быстро не рос. Эксперты объясняют это ожидаемыми задержками поставок техники в страну из-за возникновения коронавируса. Пользователи, планировавшие обновить гаджет, решили совершить покупку в январе и не дожидаться увеличения цен, которые могут возникнуть из-за нехватки продукции к началу апреля.

Реализаторы заявляют, что нельзя говорить о вирусе и его влиянии на рынок в январе месяце, так как паника тогда не была повальной. Они считают, рост продаж случился из-за маркетинговых акций, предусматривающих выгодные скидки.



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