Боевики 10 марта вели огонь с позиций, расположенных за домами мирных жителей – штаб ООС

11.03.2020, 11:55, Новости дня

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что во время обострения на линии соприкосновения 10 марта вооруженные формирования РФ прибегли к «привычной манере» ведения обстрелов – из-за спин мирного гражданского населения.

«В штабе ООС с помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция сегодняшнего обстрела противником автомобиля подразделения ООС из противотанкового ракетного комплекса. Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право – вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей», – говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

Там подчеркнули, что такие действия боевиков значительно усложняли задачу подразделениям ООС по нанесению прицельных ударов по огневым точкам оккупантов.

«Ведь противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск», – добавили в штабе.

10 марта боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Они атаковали позиции украинских военных на донецком направлении и подбили украинский военный автомобиль. В результате трое украинских военных погибли, девять получили ранения и боевые травмы.