Тяжелораненных накануне украинских военных доставили в Днепр

11.03.2020, 11:55, Новости дня

В Днепр в тяжелом состоянии эвакуированы четверо раненных накануне на Донбассе украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской облгосадминстрации Татьяна Губа.

Эвакуированы еще трое военнослужащих с боевыми травмами, а двоих украинских военных с ранением глаз, которые находятся в стабильном состоянии, доставили в больницы каретами скорой помощи.

«Все раненные и травмированные во вчерашнем событии доставлены в медицинские учреждения Днепра согласно с диагнозами и направлениям эвакуации. Сергей Рыженко – областная больница Мечникова, Светлана Устименко – областная офтальмологическая больница, которая задействовала своих лучших специалистов. Дополнительные обследования выполнены, некоторые операции продолжались до утра», – написала Губа.

Фото: Тетяна Губа / Facebook

10 марта боевики на Донбассе атаковали позиции украинских военных на донецком направлении и подбили украинский военный автомобиль. В результате трое украинских военных погибли, девять получили ранения и боевые травмы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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