«Лена Тамара Винница»: украинки увековечили себя на фреске 16 века в Ватикане

11.03.2020, 11:54, Новости дня

Они нацарапали свои имена.

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили нацарапанные автографы туристок с Украины. Посетитель нашел надпись «Лена Тамара Винница» и обвинил ее авторов в невежестве.

Дата, когда была сделана запись, неизвестна. На фреске «Афинская школа», которую Рафаэль создал в 1510-1511 годах, видны другие нацарапанные надписи. Но автограф от украинок — «Лена Тамара Винница» — заметно выделяется на общем.

Один из интернет-пользователей заявил, что надпись на фреске была еще в 2015 году, и опубликовал фото с этим же автографом. В соцсетях с иронией отметили, что «можно вывезти Лену и Тамару из Винницы, но Винницу из Лены и Тамары вывезти нельзя».

Видео записано в станцах Рафаэля, расписанных художником вместе с учениками в 1508-1517 годах. Апостольский дворец — официальная резиденция Папы Римского, а «Афинская школа» — одна из самых известных работа Рафаэля.

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