Личное: А вдруг напишет, пинганет

11.03.2020, 11:54, Разное

Давайте, друзья, при разборе писем обращать внимание вот на что.

Почему мы выделяем противоречия и несостыковки в письмах? Потому что это указывает на плохую рефлексию — на самообман.

Чем больше противоречий в описании ситуации, тем хуже рефлексия автора. А честная рефлексия — это начало начал.

Увидеть, что не так, это иногда не половина работы даже, а две трети или три четверти.

К чему мы еще придираемся в письмах? В неуважительным, презрительным или высокомерным описаниям партнеров или соперников. О чем это свидетельствует? О искаженной, завышенной самооценке, о короне. Если человек не боится писать так в письме, это значит корона его даже не шатается, даже не опознается им, ему кажется, что он все описывает нормально. Без адекватной самооценки не увидишь ситуацию в отношениях, не поймешь расклад сил. Самооценка — это то, что имеет значение сразу после рефлексии. На втором месте или тоже на первом.

И наконец мы смотрим на притязания автора, на его запросы, на сформулированные им желания. Насколько его запросы в границы, насколько они касаются того, что он может себе обеспечить сам? Если запрос автора касается чего-то чужого, чего-то вне его границ или даже далеко от них, у такого автора плохой локус контроля, а если он не замечает этого и даже не догадывается, что он хочет чужого, значит у него очень плохие границы или вовсе отсутствуют. Чужое — это все, что вне границ, все, что вы не можете взять, сделать, обеспечить себе своими руками. Вот это все чужое. И запросы в нормальном письме должны касаться этого. Намеченный (не декларированный, а реально намеченный) автором путь должен быть в области собственных границ и их постепенного расширения, а не на чужой территории.

Вот три пункта, которые имеют значение для анализа и прогноза любой ситуации. Насколько честна рефлексия, насколько адекватна самооценка, где локус контроля при планировании поведения и запросах. Оценив и охарактеризовав это, можно разобрать ситуацию не только точно, но и продуктивно.

monolog_k_mame

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо за ваш труд и возможность написать в рубрику.

Буквально пару недель назад вам писала о текущих отношениях, и за это время благополучно их завалила. Успела пострадать сразу после разрыва, пока шла домой, а потом проанализировала историю, возник вопрос, не печорин ли парень.

(Что здесь сразу бросается в глаза? «Благополучно завалила» — противоречие в формулировке. Что это значит? И запрос оцените, пожалуйста. Зачем ей знать, печорин парень или нет. Какое это имеет значение? Ну и еще пара запросов есть в том же абзаце, их тоже можно оценить)

Мне 36, дочка (11 лет), работаю (фриланс), учусь в театральной студии. После 12 лет брака ушла от мужа в пустоту. Прошла все стадии — от секс-онли с уверенностью, что я такая вся крутая, буду нарасхват, до понимания, что я то ничего собой не представляю.

Среднестатистическая баба с ребенком, которой над собой пахать и пахать. Мое главное достижение за послебраковый период — за полгода скинула 13 кг и потихоньку над имиджем дальше пашу. Ну да, еще театром увлеклась, учусь, очень захватывает, надеюсь, что как-то выйду на сцену.

(В этом отрывке она вроде вся такая скромняшечка с невысокой самооценкой, но если вы обратите внимание на ее оценку «ушла от мужа в пустоту», вам будет видна проблема ее самооценки. Из-за того, что люди любят врать и особенно, когда боятся, а пишущие в рубрику всегда боятся, они всегда почти притворяются более самокритичными, чем есть, но если их самооценка плохая, вы обязательно увидите, где именно они мнят о себе слишком много. Эта автор где?)

Ему, пусть будет Р. 41, дизайнер, заядлый путешественник. Непосредственный, в то же время, внимательный. Такой — черные кудри, телосложение спортивное, худощавое, подвижная мимика, какой-то типаж интересный, глазами мне напоминает Венсана Касселя. Слушает с интересом, рассказывает интересно) Называет себя атеистом, мол, мама религиозна, а я таким вырос вопреки воспитанию мамы. В то же время, любит ее, благодарен, что вырастила его и сестру сама, после того как отец их погиб.

(Здесь очевидно, что она описывает его сверху? А ведь это тот, кто сам ее бросил, тот, по кому она страдает, тот, у кого выше не только СЗ, но и ОЗ. Описания сверху того, по отношению к кому человек снизу и очень снизу, — это всегда корона, и чем больше разница, тем крупней корона. Опишите где это видно. Из-за короны у человека не только глупое и неэффективное поведение как у слепого, но и прилипает он под короной намертво к равнодушным фигурам и висит годами)

Познакомились на СЗ в начале января, сели в кафе днем и до вечера не расставались, пока мне не надо было идти на другую встречу. Такой какой-то интересный, рассказывает о путешествиях, непосредственный, я о своем, о театре в основном.

Но я уже думала только о нем, а потом после встречи в телефон глянула, оказывается, он сразу стал написывать в вацап, как рад знакомству и все такое. Обменялись ссылками на фейсбук. На следующий день он улетал с другом в путешествие на 10 дней. Все это время был на связи, слал фото.

(«Стал написывать» снисходительно описывает. И ведь описывает уже сейчас, зная продолжение истории. Но пытается смотреть на него сверху, как и тогда. Это не ерунда, друзья, вот такие словечки, именно в них хорошо видна самооценка авторов. А не в их причитаниях, какие они среднестатистические и обычные. Это пустой звук)

Прилетел вечером, сразу предложил на следующий день встретиться. Предложил в торговом центре. Встретились — вручил кольцо, привез из путешествия. Ходим по магазину, что-то ищет, я думала, что ему что-то нужно. Говорит — выбирай, что тебе нужно. Я растерялась, ничего не нужно говорю. Говорил-говорил, я отказывалась. Потом говорит: у тебя нет шапки, давай купим. Купил шапку, еще носки прикольные. Еще погуляли по городу, зашли в бар, там пообщались, я вижу, что он уставший, еще и с самолета, распрощались, посадил в метро, разъехались. Потом благодарила, писала, что очень приятно. А он в ответ «Ну ты же мне очень понравилась, я хочу, чтобы у нас с тобой все было хорошо, вот и стараюсь».

(Шапку купил ей, носки, как будто она девочка из детдома, а не барышня на первом свидании. Но она довольна, она про романтический формат ничего не знает. Она и так себе кажется очень классной)

На следующую встречу я позвала его в театр (я занимаюсь в студии актерского мастерства). Сказал, что понравилось, после спектакля поужинали в ресторане, проводил на метро. Каждый день на связи в мессенджере, всякое «Ты чудо, ты прекрасна!», очень внимательный. Что-то там общались на тему самураев, он увлечен. Я что-то сказала, мол, круто стать самураем. Р. в ответ «Ну самураем стать не можешь, зато можешь стать женой самурая!» Ааа, тут же в шкатулку себе забрала!

(Про шкатулку пишет радостно. Почему Ученицы в этом месте никогда не боятся, как думаете?)

Потом позвал на день рождения старшего сына (он разведен, двое детей, старший самостоятельный, дочка с бывшей женой в Израиле). Встретились заранее перед празднованием, гуляли, зашли в ТЦ, опять — что надо, выбирай. Я говорю «Ничего не надо». Показал пальто «Нравится? Меряй» Классное и правда, купил.

(То шапку, то пальто. Как девочке из детдома. Но автор считает, что это классно)

Посидели в ресторане, познакомилась, очень классный сын) После ресторана поехали ко мне, первый секс, остался у меня (у меня дочь, тогда ночевала у своего отца).

Потом познакомила с дочкой, сходили вместе в кино. Я хожу от студии актерской, где учусь, на спектакли волонтерить, там билеты проверять, все такое. Ему сказала, мол, в субботу буду волонтерить, хочешь, давай со мной. Он в ответ «Мне все равно куда, лишь бы с тобой». Ну и это в шкатулку моментально.

(Здесь важно, куда она его позвала. Он ее в ресторан, она его волонтерить с ней, билетершей поработать. Еще бы туалеты мыть позвала. И его «мне все равно куда» положила в шкатулку вместо того, чтобы о его комфорте подумать, загребла мусор своей короне. Так ваша значимость и снижается)

Очень интересный, начитанный. В то же время, все время мне «Будь собой, будь собой». А я, что я, начала косячить.

(Он ее воспитывал, видя какая она зажатая и неловкая, а он в своей короне воспринимала это не как «расслабься, в тебе мало спонтанности», а «ты идеальна сама по себе»)

Пристала «Тебе со мной неинтересно, ты со мной ненадолго». Он в ответ, не думай об этом, наслаждайся моментом.

(Он согласился, что недолго, но его задело, что она обещания и вложения тянет, хотя он и так для нее подарок. Она иначе все поняла под короной)

Потом на одной встрече иду к нему с бейджем, типа на шею накинуть, как лассо. А он в ответ «Меня не захомутать, я свободолюбивый». Меня это вшырило, изменилась в лице. Он заметил, что такое. Я помолчала, пошли на спектакль, посмотрели.

(Обиду она называет «вштырило». Это противоречие тоже не случайно. Что это значит?)

После него идем на маршрутку, чтоб ко мне ехать, спрашивает, что это было. Говорю, так и так, зацепило, что ты так сказал. Он «А почему зацепило? значит, и правда так хочешь? Уже планируешь семью, троих деток кудрявых?» Я в ответ «Ничего я не планирую, просто получается, что у тебя от меня такое впечатление, что я хочу тебя захомутать?» Он «Я вообще-то пошутил». Ну ок, отошли от этого, но я-то заморочилась. Хотя и правда в самом начале настроилась — от встречи к встрече, вообще не планировать, не думать ни о каком будущем, только настоящее.

(Здесь ее огромная корона расшаталась. Смотрите, она взбешена, что он посмел подумать, что нужен ей больше, чем она ему. Хотя это очевидно всем, это так и есть. Она спит и видит, как бы его захомутать. Но бесится, как он смел такое подумает. Представляете себе, насколько она переоценивает свою значимость? И смотрит теперь на него с кривым лицом, но липнет так же. Кривое лицо не снижает липкость, а делает ее больше и противней)</bа>(Надоела она ему, а она заметив это, стала ныть и пилить его. Но не могла отрефлексировать, поэтому шаталась как пьяный медведь, сшибая углы)

Потом пришла с учебы, друзья на ней рассказали еще про одни театральные курсы крутые. Ему в общении говорю, мол, так круто. Он спрашивает «Так чего не идешь?» Говорю, что денег нет. Он говорит «Я оплачу». Оплатил.

(Когда растет дисбаланс, минусы в короне начинают тянуть вложения. Хотя им бы наоборот отлипнуть со своими щипцами. Она даже сейчас не видит тех своих щипцов. Без короны люди в минусе вложений не тянут и могут быстро выровнять баланс своими вложениями и снижением липкости)

И сразу после этого ситуация. Не написал вечером «Доброй ночи». Я молчу, утром на следующий день пишет «Доброе утро». И до вечера молчит. Я вечером перед учебой сама написала «Иду на учебу, а тебе приятного вечера». Тут же ответил «Спасибо, а я что-то никакой сегодня, голова болит».

(Его щипцы ее с курсами окончательно добили. Она и так ему надоела, и еще открытая жадная пасть над носом)

Я отучилась, спрашиваю, «Как ты, как голова?» Отвечает «Получше» . Потом «Да я что-то вчера рома напился.» Потом еще немного погодя «Не хотел вообще тебе говорить».

Я насторожилась, что не хотел говорить. Ну ответила «Ничего, бывает». Ответил «Спасибо за понимание».

На выходных встречаемся. И он что-то о друзьях, о друге, который за девушками ухлестывает. И как бы между делом проскальзывает, что тогда он напился рома с подругой. И мол, прежние отношения распались из-за того, что женщина ревновала как сумасшедшая. Я поддакиваю, мол, да, доверие наше все.

Потом через пару дней меня как накрыло. Все в духе «Почему не хотел сказать, что напился с подругой? Есть что скрывать, мне не доверяет?» В общем, варилась-варилась в этом. И решила — порвать!

(Вот так же она и от мужа ушла, когда тот ее уже бросил. Одно и то же у нее повторяется под короной)

Написала ему, мол, прости, влюбляюсь в тебя все сильнее, а эта ситуация с ромом для меня про недоверие. Я так не могу, доверие самое главное. Он тут же перезвонил: «Что за дела, объясни, ты серьезно?» Ну я и понеслась, мол, зачем скрывать, если нечего такого, что думала об этом, то и вывалила. Он в ответ «Ну это конечно тревожный звоночек, ну я сейчас не готов устраивать разборки» Потом вообще выдал «Ты что типа хочешь чтобы я выбрал, или ты или мои друзья?» Я вообще в шоке «Нет, конечно, ты что, я никогда такого не говорила и не скажу. И не имела такого в виду».

(Эта очень нечестная автор. Ее рефлексия очень плохая. Она не собиралась с ним рвать, она очень боялась его потерять, но пишет, что хотела порвать. Сейчас посмотрите, как она будет цепляться изо всех сил)

Потом что-то в духе «Какими ты видишь наши отношения, скажи? Какое будущее?» Я в растерянности, отнекиваюсь, в конце концов говорю «Ладно, хорошего дня тебе». Во-первых, я старалась не думать об этом вообще, встречаемся — круто, не будет встречи — что ж. Во-вторых, эти его слова о «захомутать» — ну что говорить о будущем???

(Бомбит до сих пор. Хотя ведь это чистая правда)

Он «Что, больше не звонить тебе?» «Нет, звони, почему».

До вечера молчок оба. Потом ночью меня пробило второй раз. Капец, что я сделала! Накатала простынь «Мне было страшно, но я не хочу терять то, что между нами рождается» в таком духе.

Утром он «Привет, слушай сердце, будь собой» ну и в таком духе. Я ответила, что стараюсь.

Потом от него пара фраз в прежнем духе, как раньше, до этой разборки. С юмором, что-то интересное. Я ответила — и он пропал. Вечером только отписался «Ох, меня зацепила эта ситуация» ну и о том, что надо думать и ему, и мне.

(В общем, этот бедный онегин не знает как отвязаться от нее)

На следующий день еще диалог:

— Хочу с тобой поговорить, но завтра, боюсь, что буду необъективен

— А завтра будешь объективен?

— Может

— Что-то я переживаю

— А до этого не переживала?

— Переживала, но не так

— Все будет хорошо. Встретимся на выходных, поговорим.

В пятницу вечером спросил, встречаемся ли в субботу. Ответила, что да.

Договорились, встретились. Так получилось, что пока я подъезжала, он случайно в том же месте встретил друзей. Перезнакомились, постояли вместе. Друзья классные, веселые. И такие все: «О, так вот какая ты! Наслышаны, наслышаны!» Потом пошли в бар, немного выпили. Друзья разошлись.

Р. наконец говорит

— Поговорим серьезно.

— Давай

— Скажи, что это было, — спрашивает у меня

А я и отвечаю:

— Да что-то накрыло меня, в декабре закончились другие отношения, где была ревность, все дела, меня триггернуло

Он говорит:

— Все? Ну теперь я. Мне очень нравится с тобой секс, очень круто. Могу предложить секс без обязательств по выходным. А больше ничего, потому что ничего нет. Тебя это устраивает? По лицу вижу, что нет.

Я начала вставать, в шоке конечно. Он говорит «Подожди, провожу». Ну выдавила «Нет» и ушла. Получается расстались как раз ровно через месяц после первого секса.

(Зато шапку, носки и курсы оплатил)

Музыку в уши, иду, не реву, но раздрай. Пошла пешком домой через полгорода, чтоб пройтись по свежему воздуху. Немного погодя от него сообщения со смыслом «Не хотел обидеть. Просто сказал честно, как есть. Если захочешь встречаться в новом статусе, буду рад. Могу не надоедать, только скажи».

Ну и все. Я больше не писала, он тоже. С утра как встала, собралась в кучу. Типа послали — иди. Четко изложили свое предложение — не лезь в голову, что и как, воспринимай как есть.

Конечно, цепляют вот эти штуки, которые собирала.

(А собирала, потому что корона большая, качается, а ножки слабенькие, корона перевешивает. Хотелось ее как-то зафиксировать, вот и собирала мусор в шкатулку)

Присвоила уже, получается. Ну как то закрутило меня, всякими такими фразами, что это все, насовсем вместе. Потом вспомнила — ну ты ж сразу настраивалась, что круто вообще, что такой классный интересный человек с тобой захотел встретиться один раз, второй.

(Вот именно что она так не настраивалась, а сразу смотрела на него сверху. То уничижалась, чтобы вытянуть щипцами опровержения, то сверху смотрела. Но ни разу не взглянула адекватно на него. И самое плохое, что корона ее на месте и дальше все будет так же)

Как вот это сказал мне, как-то прям физически почувствовала — все, стенка, перегородка, вроде вот он — такой близкий, но чужой. Иногда конечно, нахлынет, вспомню взгляд, голос, что-то еще. Тут же себе сама напоминаю, все, тебя послали, прямым текстом.

Еще один момент. После предыдущей связи с женатым долго отходила. Мучила сама себя — я не такая, он такой сякой, жена тоже была виновата. А тут как-то дошло что ли — все, все закончилось.

(К сожалению это зеленый виноград. Понятно почему?)

Нет смысла мусолить, что было то было. У меня куча работы над собой, с ним было круто, классно, ярко, ну не зашла, что ж, бывает. Тем более что реально — положение у меня не ахти, самый большой бонус — квартира, купленная моим папой. А так, кручусь, верчусь, иногда что-то подкидывает папа, периодически дочке дает на что-то деньги ее отец, в прошлом году болела сильно (на фоне отношений с женатым забила на свое здоровье), так выезжала даже за счет давнего ухажера из Франции. А сама б — ну выплыла б наверное, или папу бы просила о помощи.

(Побирается по мужчинам, который снисходительно называет ухажерами, клянчит у папы, но ей думает, что ее фриланс — хрень какая-то, не может ее прокормить, что нужна нормальная работа, что учиться надо не на театральную звезду, а по профессии своей квалификацию повышать. Опустить планку до адекватной, заняться обеспечением себя, не думать, что папа и мужчины должны)

Не лажу в голову, не хожу на страницу. Косяки мои были, что ж. Постараюсь больше не косячить. Иногда грешу — думаю, а вдруг напишет, пинганет. Сама себя осаживаю — стоп! Есть сейчас — ты, ребенок, учеба, работа, родители, имидж, здоровье, экономика завалена, да и работа такое, фриланс, надо вылезать. Тебе пахать и пахать! А что было — прошло, что будет — кто знает.

Буквально на следующий день после разрыва запинговали все бывшие, даже тот самый женатый, с которым ушла ко дну. А я вот только задаюсь вопросом — был ли печорин? Или это мне так хочется?

(Почему онежьих онегиных такие как автор печориными считают? Им кажется, что их бросили резко. А на самом деле парень не особо хотел начинать, а начав, сразу хотел закончить. Медленно и постепенно выполз. Но она этого не замечала под короной, ей казалось, что все было ух, а потом внезапно закончилось, как всегда у Штурманов. Поэтому вопрос «он печорин?» это всегда «почему меня бросили?»)

Извините, что так длинно получилось.