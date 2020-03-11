Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%

11.03.2020, 11:53, Новости дня

В 2019 году в РФ коклюшем заболели 14406 человек, это примерно на 40% больше, чем годом раньше. В 2018 году количество заболевших составило 10412 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По сравнению с показателями 2017 года, количество заболевших коклюшем в прошлом году увеличилось в 2,7 раза, согласно расчетам РБК. В январе 2020 года коклюшем в РФ заболели 1758 человек. Большинство из них (89%) — дети до 14 лет.

Главный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико в комментарии для РБК отметил, что прививки от коклюша получили более 95% населения страны. Несмотря на это, заболеваемость продолжает расти. Он сообщил, что треть заболевших коклюшем была полностью привита о болезни.

«В настоящее время выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в РФ регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет», — рассказал Брико.

«При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинировано в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень, более 95%, в некоторых регионах не достигается даже к двум годам»,— сказал господин Брико.

Николай Брико назвал важной причиной всплеска заболеваемости отсутствие своевременной вакцинации у детей.

«При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам», — рассказал академик. По его мнению, всплеск заболевания произошел как из-за отказов родителей от вакцинации, так и из-за несвоевременного проведения прививок.