Мнение: Все-таки Ленин — немецкий шпион, в Германии ему ставят памятник

11.03.2020, 11:35, Разное

Самое точное предположение историков — да, Ленин взял деньги у немецкого правительства через посредничество Парвуса, чтобы «взорвать изнутри» Россию, когда предлагали. А потом кинул немцев, сделав все по-своему — Ленин хотел Мировую революцию, и ему было все равно с какой страны начинать. Можно и с Российско Империи. Но немцы все равно считают — шпиону надо поставить памятник, а то без Ленина не было бы давно Германии. История — загадочная штука, ее каждый норовит и трактовать и переписать. Но правда всплывает в документах.

Двухметровый монумент появится в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Поставят бронзового Ильича выше его реального росточка напротив исторического здания, которое принадлежит Марксистско-ленинской партии Германии.

Ранее городские власти отказывали партии, но суд отменил запрет, внимание — «изучив исторические документы в немецких архивах». Ленин, решил суд, столько сделал для Германии, что памятник нужно поставить.

Немецкие марксисты называют это «новой великой победой Ленина» за несколько недель до его 150-летия.

Вы отмечать День рождения Ильича собираетесь в России? Есть шанс присоединиться 22 апреля, в выходной день, к марксистам Германии. Кстати, странно еще и то, что марксисты ставят памятник Ленину. Он же учение Маркса безжалостно перекроил.

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