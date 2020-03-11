Мнение: Пятый-шестой сроки Владимира Путина

11.03.2020, 11:21, Разное

Дела обстоят хуже, чем я предполагал. В Кремле распечатали конверт с планом «Б».

Для тех, кто всё пропустил: вчера Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку, обнуляющую счётчик президентских сроков. Идея была в том, чтобы Владимир Путин тоже мог участвовать в выборах 2024 года и управлять Россией ещё два срока, до 2036.

Наш президент немедленно выдвинулся в Госдуму и высказал своё мнение по этому поводу. Я рекомендую прочесть его выступление целиком — оно короткое и внятное:

http://kremlin.ru/events/president/news/copy/62964

Вот основные тезисы.

1. После катастрофы 1992 года прошло совсем мало времени, многое в России ещё «сшито на живую нитку».

2. Важно передать власть так, чтобы не напороться на очередной госпереворот. «Россия свой «план по революциям» выполнила».

3. На всём протяжении нашей истории высшая власть в стране была «персонифицирована». Когда-нибудь это изменится, но пока что это так.

4. Для стабильности России нужна сильная президентская власть, европейские дементные парламенты в российских условиях не справятся с управлением.

5. Наделять большими полномочиями органы, которые не избираются народом напрямую, — Совет Безопасности, Госсовет, — опасно.

6. Нельзя возвращаться во времена СССР, когда никаких выборов не было вовсе.

7. Если отменить ограничение по количеству сроков вовсе, через 30-50 лет мы напоремся на серьёзные проблемы. Должна быть сменяемость власти. Два срока максимум — правильный ограничитель.

8. Обнулить сроки, позволив тем самым действующему президенту участвовать в выборах 2024 года — хорошая идея.

План А, как вы помните, состоял в том, что в 2024 году Россия получает нового президента, а сам Владимир Путин переходит, например, в тот же Госсовет и следит, чтобы передача власти прошла гладко, без потрясений. Реформа предполагала, что накопленный за 25 лет авторитет позволит Владимиру Путину поддерживать стабильность политической системы в полуформальном режиме.

Теперь речь идёт уже о том, что в 2024 году Владимир Путин лично идёт на выборы и остаётся во главе страны на пятый-шестой срок, до 2036 года. Популярность президента в народе очень велика, так что сомнений в том, что народ проголосует «За», у сколько-нибудь серьёзных экспертов нет. После 2036 года страна снова возвращается к плану А. Во главе государства встаёт новый президент — со значительно урезанными полномочиями и с абсолютным ограничением продолжительности правления на два срока.

Готов поспорить, сейчас блогеры будут рассказывать про Германию, в которой канцлер может править страной хоть до трясучки, безо всяких лимитов, и утверждать, что нет ничего особенного в том, чтобы занимать кресло правителя на протяжении 36 лет. Наверняка кто-нибудь опубликует и этот классический список:

1. Владимир Красное Солнышко. 37 лет.

2. Ярослав Мудрый. 35 лет.

3. Всеволод Большое Гнездо. 35 лет.

4. Дмитрий Донской. 29 лет.

5. Иван III, собиратель земли русской. 55 лет.

6. Иван IV Грозный. 37 лет.

7. Борис Годунов. 7 лет.

8. Пётр I Великий. 39 лет.

9. Екатерина II Великая. 34 года.

10. Александр II Освободитель. 26 лет.

11. Иосиф Сталин. 30 лет.

12. Михаил Горбачёв. 6 лет.

Действительно, наша история показывает, что 30-40 лет — это как раз тот срок, за который можно успеть серьёзно изменить страну в лучшую сторону. Вместе с тем первоначальный план, который подразумевал уход Владимира Путина после 2024 года, был явно красивее, и если от этого плана отказались, значит произошло нечто очень неприятное. Собственно, несложно понять, что именно произошло: мы все читаем одни и те же новости.

Короновирус серьёзной угрозой не является. Китай уже придушил инфекцию, другие страны тоже справятся с ней, а если не справятся, то к концу года она почти наверняка или затухнет сама собой, или пополнит ряды привычной, неинтересной журналистам ОРВИ.

Нефтяная потасовка также имеет начало и конец: цены на нефть не могут быть низкими бесконечно, а если бы даже и могли, Россия способна пережить сколь угодно долгий период плохих цен.

Главная проблема — начало Большого Обвала на биржах США. Если пожар не зальют оперативно деньгами, надувшиеся пузыри акций дружно полопаются, и мировая экономика надолго погрузится в руины. Забавная новость, которая иллюстрирует серьёзность происходящего. Алекс Джонс, основатель «ИнфоВарс» и один из самых известных представителей альтернативной журналистики, которого СМИ, подконтрольные властям США, называют не иначе, как «конспирологом», был вчера арестован в Остине, столице штата Техас. Причина ареста — DWI, пьяная езда за рулём:

https://www.zerohedge.com/political/alex-jones-arrested-dwi-texas

Это первый арест мистера Джонса. Похоже, он узнал по своим каналам нечто такое, что вынудило его потерять контроль и впервые за много десятилетий напиться до скотского состояния.

Конечно, арест Алекса Джонса может быть и простым совпадением, однако поведение других участников событий достаточно красноречиво — планета встала на порог глобального кризиса и уже начала просовывать голову за дверь.

В такое полувоенное время, понятно, не до резких поворотов руля. Процитирую фрагмент из выступления Владимира Путина, на которое я ссылался чуть выше:

…прецеденты избрания больше двух сроков были в тех же Штатах. И почему? Смотрите: Великая депрессия, огромные проблемы в экономике, безработица и нищета в Штатах на тот период времени, потом Вторая мировая война. В условиях, когда страна переживает такие вот потрясения и такие сложности проходит, конечно, – а в нашем случае мы ещё не всё преодолели после развала Союза, это тоже понятно, – стабильность, может быть, и важнее, и должна находиться в приоритете. Особенно, повторю, в то время, когда у страны ещё много проблем.

Подведу итог. На момент публикации поста ситуация выглядит так.

1. Большой кризис начался.

2. Даже если прямо сейчас разгорающийся кризис затушат деньгами, это всего лишь ненадолго отсрочит катастрофу.

3. К 2024 году мировая экономика будет с большой долей вероятности лежать в руинах. Россия выдержит, однако и мы тоже будем переживать тяжёлые времена.

4. Может, мрачные прогнозы и не сбудутся, однако Владимир Путин намерен подстраховаться, сохранить возможность пойти на пятый-шестой срок, чтобы смена власти в России не накладывалась прямо на кризис.