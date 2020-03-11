Специалисты разгадали тайну древнего города в Сирии, сожженного «небесным огнем»

11.03.2020, 11:30, Разное

Специалисты смогли решить загадки древнейшего города в Сирии, по преданиям, сожженного «небесным огнем». Речь о поселении Абу-Хурейр, которое находилось на севере нынешней страны.

Информацию предоставили специалисты университета Санта-Барбары. Долго город не открывали для изучения, экспертов не пускали туда с 1970-х годов, а позже он ушел под воду во время стройки плотины на Евфрате. От поселения остался лишь курган на дне озера Асад. Нынешние исследователи в своей работе основывались на документации, оставленной предшественниками. Во время работ в Сирии нашли фрагменты оплавленного стекла, подвергавшегося действию температуры более 2,2 тысячи градусов.

В те времена такую температуру обеспечить не умели. Скорее всего, считают эксперты, это удар из космоса, и этот город стал первым в истории, куда упала комета или астероид. Столкновение с поверхностью Земли или взрыв над ней мог произойти в конце эпохи плейстоцен.