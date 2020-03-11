Российские послы дали несколько советов о способах передвижения по Италии

11.03.2020, 11:30, Разное

Итальянское правительство приняло меры по ограничению передвижения людей по территории страны из-за распространения коронавируса. Российские послы дали несколько советов о способах перемещения по Италии.

Представители российского посольства в Италии объяснили, что если кто-то хочет путешествовать территорией государства, он должен заполнить соответствующие документы, в которых нужно указать причину передвижения. Граждане России, которые находятся в чужой стране и хотят вернуться домой, должны в качестве причины указать «возвращение в место проживания». Однако, если у россиянина имеется итальянское гражданство или вид на жительство, то ему может быть отказано в перелете. Даже если житель зарегистрирован в России, но есть доказательства его постоянного жительства в другой стране, он не сможет улететь на родину.

Ситуация вокруг эпидемии коронавируса с каждым днем обостряется. Глава Министерства иностранных дел Италии во время телефонного разговора с китайским коллегой попросил у него помощи, поскольку в стране не хватает медицинских препаратов. Об этом пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».