«Подала себя в рабство»: Олег Алмазов рассказал о непростой жизни матери в США

11.03.2020, 11:30, Разное

Актёр Олег Алмазов рассказал, как непросто живется его матери в США после ухода из семьи отца. Знаменитость отметил, что родительнице пришлось добровольно пойти в «рабство» и отдать свой паспорт.

О нелёгкой жизни матери звезда сериала «Тайны следствия» пояснил в эфире программы «Судьба человека». Там Олег Алмазов признался, что после ухода из семьи отца, мать решила поехать в США на заработки. Тогда, в 90-е, визы делали многие подпольные предприятия, и только 1 человек из 100 мог реально проехать на территорию заокеанского государства. Матери актёра повезло, но ей пришлось работать няней без возможности уехать или даже сменить род деятельности, так как у женщины отобрали паспорт. Несмотря на это, она всё же смогла нормально устроиться и даже высылала Олегу Алмазову по 100 долларов, что на тот момент было довольно много.

Сам Олег Алмазов отметил, его мать не жалела об отъезде и проведённом времени без возможности что-либо изменить. Именно благодаря этому ей удалось поднакопить денег и обеспечить себя и ребёнка. Актёр в это время работал на радио и параллельно учился в театральном, так как уже тогда хотел самостоятельности и финансовой независимости.