Росгвардия и Минздрав договорились обмениваться информацией о владельцах оружия

11.03.2020, 11:28, Новости дня

Росгвардия и Минздрав договорились обмениваться сведениями о выданных медицинских заключениях владельцам оружия, сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

«Достигнута принципиальная договоренность с Минздравом РФ о нормативном закреплении положений по направлению в рамках межведомственного электронного взаимодействия в Росгвардию сведений о выданных медицинских заключениях по итогам освидетельствования владельцев оружия и лиц, претендующих на его приобретение», – передает ТАСС слова главы Росгвардии.

Золотов также отметил, что Росгвардии с коллегами удалось выработать согласованные позиции по корректировке законодательства в сфере оборота оружия. Также он пояснил, что эта работа проводилась после поручений президента, отданных после ряда трагических событий в образовательных организациях.

«Результатом стал целый пакет законодательных инициатив, предусматривающих отдельные меры по усилению контроля за оборотом оружия, а также установлению дополнительных требований к охранным структурам, обеспечивающим безопасность на объектах образования», – заключил Золотов.

В субботу Золотов заявил, что ведомство предложило не выдавать лицензию на оружие лицам, пойманным пьяными за рулем.



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