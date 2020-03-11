В Госдуме оценили поправку в Конституцию о президентских сроках

11.03.2020, 11:28, Новости дня

Возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Он отметил, что первым сроком будет считаться избрание на выборах, проведенных после вступления в силу изменений в конституцию. Также Неверов напомнил, что оценку этой поправке должен дать Конституционный суд, передает РИА «Новости».

«Да, она дает право в том числе и действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Право, а не пожизненную возможность оставаться на этой должности», – сказал Неверов.

Руководитель «Единой России» подчеркнул, что окончательную судьбу изменений в Конституцию определят россияне на всенародном голосовании.

По его словам, в ситуации, когда многое в мире решается конкретным президентом, а перед страной стоит столько важных задач, – это важное решение.

В среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Одна из них позволяет действующему президенту РФ участвовать в новых президентских выборах.