Мнение: Третье чтение

11.03.2020, 11:26, Разное

Госдума по-быстрому проголосовала за закон о поправках в третьем чтении. А то вдруг еще какой-нибудь заслуженный артист-спортсмен-космонавт отфонтанирует заблудившейся у него мыслью. Теперь дело за Советом Федерации и президентом. На изучение поправок населению оставляют неделю-другую. Впрочем, чего их изучать — тут даже юристы уже перестали понимать, что происходит, а потому разобраться в этой каше будет невозможно даже с национальной методикой разбора всех сложных ситуаций — поллитрой.

На выходе получилась занятная конструкция — конституцию изменили, чтобы получить переходный период, позволяющий Путину, не обнуляя сроки предыдущих сидений на месте президента, пойти на выборы третий раз подряд вопреки принятым им же поправок. Как это совместить — неизвестно никому, но кого беспокоят такие пустяки, как узурпация власти и ее захват абсолютно незаконным и нелегитимным путем? Узурпация уже произошла в 12 году, когда произошел преступный сговор, о котором Медведев вполне простодушно сообщил: Мы тут договорились с Владимир Владимировичем…

С другой стороны, если бы все остальные проблемы решались бы так — то никаких проблем. Но такими махинациями и подлогами не лечится ни экономика, ни социальная ситуация, ни внешняя, ни внутренняя политика. С другой стороны, нынешним плевать на всё вот это, их интересет только собственный карман. Поэтому пока есть возможность воровать — они будут заниматься этим. Благо, ничего другого делать всё равно не умеют.

Источник: Эль Мюрид



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