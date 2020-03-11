Государственная Дума приняла все путинские поправки к Конституции в третьем чтении

11.03.2020, 11:18, Разное

Помимо прочего, в Конституции закрепляется положение о том, что

минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Гарантируется обязательная индексация пенсий, пособий и других выплат. Понятие социального государства наполняется конкретным содержанием,

отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также парламентарии одобрили поправку о русском языке как

языке государствообразующего народа. Вводятся новые требования для

высших чиновников и президента, фиксируется положение о приоритете Конституции

России над иностранным законодательством.

Особое внимание при осуществлении госполитики будет уделяться детям. Для их физического, духовного и нравственного развития должны создаваться

все условия.

Парламентарии одобрили предложенную депутатом

Валентиной Терешковой поправку об обнулении президентских сроков после

общероссийского голосования. Однако эту норму должен одобрить

Конституционный суд.

«Возможность, которая предоставлена президенту Российской

Федерации после 2024 года – по окончании срока полномочий избираться, однозначно принесет больше стабильности», – уверен Володин.

Принятые поправки направят на утверждение в Совет

Федерации, а 22 апреля их вынесут на общероссийское голосование. Этот день станет

выходным. Владимир Путин подпишет закон только в том случае, если его одобрят

большинство граждан.