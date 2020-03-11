Уральский полицейский напал на почтальонов и объявил себя в розыск

11.03.2020, 11:18, Разное

В Екатеринбурге взяли под стражу бывшего дорожного полицейского Михаила Кислицына. Следователи установили, что он осуществлял налеты на почтальонов и похищал деньги, после чего сам объявил себя в розыск, сообщает Ura.ru. 

Также стало известно, что в 2019 году Кислицын был приговорен к трем годам тюрьмы условно после получения взятки: он брал деньги за покровительство грузовых перевозок. После этого «оборотня в погонах» уволили из правоохранительных органов. Выяснилось, что он продолжил нападения на граждан и после увольнения.



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