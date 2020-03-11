Пассажирка самолета в Китае со злости накашляла на стюардессу

11.03.2020, 11:11, Новости дня

На рейсе из Бангкока в Шанхай пассажирка, в течение нескольких часов ждавшая, когда людей начнут выпускать из самолета, накашляла на стюардессу.

Инцидент произошел в самолете компании Thai Airways. Конфликт пассажирки и стюардессы был запечатлен на видео, которое позже оказалось в Сети.

На кадрах видно, как несколько бортпроводников удерживают пассажирку, обхватив ее шею, а затем наклонив лицом в кресло.

Портал AsiaOne сообщает, что потасовка случилась после того, как женщина начала кашлять на одного из бортпроводников и требовать выпустить ее.

Отмечается, что из-за распространения коронавируса аэропорты усилили меры по проверке пассажиров, потому досмотры длятся дольше. Пассажирам этого рейса пришлось провести на борту самолета семь часов после приземления в международном аэропорту Пудун.

«Мы не могли открыть двери самолета до тех пор, пока не было получено указание, и чиновники здравоохранения не приступили к проверкам», – объяснил вице-президент департамента безопасности полетов Thai Airway.

Напомним, коронавирус распространился более чем на 100 стран мира. Число заболевших в мире превысило 113 тыс. человек.