Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России

11.03.2020, 11:11, Новости дня

Таиланд отменил оформление визы по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе России, сообщил министр внутренних дел страны Анупонга Паочинду.

Как отмечает агентство Reuters, ранее граждане 18 стран могли оформлять визу по прибытии в Таиланд при наличии паспорта. Однако теперь жители Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, России, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату не смогут этого сделать, передает РИА «Новости».

Кроме того, власти Таиланда отменили «безвизовый режим» для граждан Южной Кореи и Италии, а также жителей Гонконга.

1 марта сообщалось о первом умершем в Таиланде от коронавируса. С начала эпидемии лечение в больницах Таиланда прошли и проходят 59 пациентов, 34 из них выздоровели, 24 человека находятся в больницах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.



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