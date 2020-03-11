Минобороны Турции оценило переговоры с Россией по Идлибу

11.03.2020, 11:11, Новости дня

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры турецких и российских военных специалистов по сирийскому Идлибу продолжаются в конструктивном ключе.

«Переговоры (с участием российской военной делегацией) продолжаются в позитивном и конструктивном ключе. 15 марта мы планируем приступить к совместному патрулированию трассы М-4, мы над этим работаем», – передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство слова Акара.

Напомним, во вторник ситуацию в сирийском Идлибе в телефонном разговоре обсудили министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

Ранее Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация, чтобы обсудить совместное патрулирование в сирийском Идлибе.