Александр Овечкин сыграл со своим сыном и собакой в хоккей

11.03.2020, 11:07, Разное

Звезда НХЛ Александр Овечкин учит своего сына играть в хоккей во дворе дома. Они вместе забивали шайбы в ворота и веселились во время импровизированного матча, заинтересовав даже собаку.

Видео семейного времяпровождения, записанное женой Александра Овечкина Настасьей Шубской, настолько понравилось многим пользователям социальных сетей, что его даже опубликовали на официальной странице клуба Washington Capitals, за который и выступает хоккеист. На видеозаписи спортсмен вместе с сыном играет в хоккей во дворе, а рядом бегает их собака. В какой-то момент животное, присоединившись к игрокам, начинает исполнять роль вратаря, активно препятствуя попаданию шайбы в ворота, что только поднимает настроение не только зрителям, но и самому ребёнку.

Поклонники Александра Овечкина высоко оценили не только его профессионализм в этом импровизированном мачте против сына и домашнего питомца, но и порадовались за него. Они отметили, что видеть капитана хоккейной команды мирового уровня в такой домашней обстановке очень мило, и спортсмену, умело совмещающему тренировку и заботу о ребёнке, удалось «сделать их день».