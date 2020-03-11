Новый внедорожник Jeep Grand Cherokee снова замечен на тестах

11.03.2020, 11:06, Новости дня

Американский гигант Jeep объявил о планах презентовать обновленный экземпляр популярного внедорожника Jeep Grand Cherokee.

Данный автомобиль ранее уже удалось рассмотреть на шпионских снимках, сделанных фотошпионами во время тестов в Калифорнии. Вместе с тем эксперты не исключают, что финальное исполнение внедорожника будет радикально отличаться от предложенной модификации. Вместе с тем автомобиль сохранит пятиместное исполнение, не приводя к проблемам в продажах Grand Wagoneer.

Что касается технических характеристик, то в продажу помимо бензиновых версий, поступит также гибридный и электрический вариант исполнения автомобиля. Во всех версиях предусмотрели 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Однако пока данные о стоимости автомобиля пока неизвестны.