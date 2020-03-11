Новый внедорожник Haval H5 прошел сертификацию в России

11.03.2020, 10:55, Новости дня

Обновленный китайский внедорожник Haval H5 прошел сертификацию в России, что свидетельствует о скором поступлении автомобиля в продажу.

Известно, что сборкой техники займутся специалисты отечественного завода Haval, расположенного в Тульской области. Напомним, данная модель уже трижды появлялась на российском рынке, тогда как теперь автомобиль предложен под оригинальной маркой. Под капотом внедорожника Haval H5 установлен 2-литровый бензиновый мотор с турбиной на 177 л.с мощности.

Покупатели смогут выбрать автоматическую или механическую трансмиссию на 6 передач. В оснащение Haval H5 входит адаптивный круиз-контроль, парктроники, а также датчики света и дождя. Старт продаж состоится уже в середине апреля.