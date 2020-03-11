Названы самые высокооплачиваемые отрасли в РФ в 2019 году

11.03.2020, 10:59, Новости дня

Зарплаты россиян, занятых в добыче нефти и космической отрасли, по итогам 2019 года остались самыми высокими, как и в 2018 году, информирует Росстат.

Среднемесячный доход в этих отраслях по итогам года составил 135 тыс. и 131,7 тыс. рублей соответственно. Это в 2,9 и 2,8 раза выше среднемесячной зарплаты в целом по России.

Далее идут сотрудники сферы производства табачных изделий и финансисты со страховщиками со 108 тыс. и 103 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости»

При этом работники сферы культуры, развлечений получают в среднем 44,3 тыс. рублей в месяц, а железнодорожники – 60-62 тыс. рублей. Занятые в производстве одежды в 2019 году в среднем получали 20,5 тыс. рублей в месяц, в производстве мебели – 26,7 тыс. рублей.

Отрасли здравоохранения и образования давали своим работникам 43 тысячи и 37 тыс. рублей в месяц соответственно, а сельхозпроизводство – 32,5 тыс. рублей.

Напомним, размер среднемесячной начисленной зарплаты в сентябре 2019 года составил 45 тыс. 541 рубль.