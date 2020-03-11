СК установил одного из напавших на Российский центр науки и культуры в Киеве

11.03.2020, 10:59, Новости дня

Следственный комитет установил еще одного гражданина Украины, который причастен к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В рамках расследования установлена причастность к совершению данного преступления 30-летнего гражданина Украины Богдана Тицкого», – сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, сейчас он проверяется на причастность к другим преступлениям против интересов России.

Ранее СК заочно обвинил россиянина Михаила Агафонова, который в 2018 году совершил нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве.

В июле СК РФ возбудил уголовное дело в отношении лидера запрещенной «Организации украинских националистов» (ОУН**) Николая Коханивского за публичные призывы к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Напомним, 18 февраля прошлого года неонацистская группировка «Организация украинских националистов» (ОУН*) напала на здание Росструдничества в Киеве на Подоле. Днем ранее радикалы также устроили погром в здании Россотрудничества, испортив стены и уничтожив флаг России.